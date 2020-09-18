Китай проводить військові навчання біля Тайваню

Китай проводить військові навчання поблизу Тайванської протоки, щоб «захистити свій суверенітет».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє BBC.

Як зазначає видання, навчання почалися в той час, як високопосадовець Державного департаменту США Кейт Крач відвідала Тайвань.

У п'ятницю представник міністерства оборони Китаю Жень Гоцян звинуватив США і Тайвань в «посиленні змови, яка часто викликає заворушення». Він сказав репортерам, що «використання Тайваню для контролю над Китаєм» або спроби «покладатися на іноземців для зміцнення своїх позицій» - це спроба видати бажане за дійсне.

«Ті, хто грає з вогнем, отримають опіки», - сказав він.

Навчання з бойовою стрільбою проходять на тлі зростаючої напруженості у відносинах між Пекіном і Вашингтоном і прагнень США посилити свою підтримку Тайваню.

Як відомо, Китай вважає Тайвань частиною своєї території і виступає проти будь-якого офіційного контакту острова з США, розцінюючи це як втручання в його внутрішні справи. США не мають офіційних дипломатичних відносин з Тайванем, але юридично зобов'язалися забезпечувати, щоб острів міг захищатися від погроз.

Після відділення від Китаю під час громадянської війни 1949 року Тайвань сформував свою національну ідентичність, але не оголосив формально про незалежність. Пекін претендує на суверенітет над островом, який населяють 23 млн осіб, і погрожує застосувати силу, щоб захопити контроль у разі потреби.