Тайвань заборонив в'їзд туристам з Китаю

У Тайвані вирішили ввести повну заборону на в'їзд туристів з материкового Китаю через загрозу поширення коронавірусу.

Про це повідомляє Kyodo News.

«Епідеміологічний командний центр Тайваню в четвер увів повну заборону на в’їзд китайських туристів на острів з материка на тлі спалаху нового коронавірусу», - йдеться у публікації.

Крім цього, Центр також заборонив іноземцям, які відвідали Гонконг чи Макао, в'їжджати до Тайваню. Заборона діє починаючи з п'ятниці. Але іноземці, які мають статус резидента Тайваню, можуть поїхати на острів.

Як зазначається, тайванці, які побували в Китаї, Гонконгу або Макао, повинні провести на домашньому карантині 14 днів.

Також у четвер були введені обмеження на продаж медичних масок. Дозволяється купувати до двох масок на людину протягом тижня. При цьому покупець повинен пред'являти свою медичну страховку.

На даний момент Тайвань повідомив про 11 випадків зараження коронавірусом.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 6 лютого Китай повідомив, що число смертей від нового вірусу зросло на 73 й досягло показника 563 людини, а кількість підтверджених випадків зараження зросла на 3694 – до 28 018. Вірус зафіксували вже у 25 країнах.

Фото: AA