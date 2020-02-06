Тайвань заборонив в'їзд туристам з Китаю

Тайвань заборонив в'їзд туристам з Китаю

Укрінформ
У Тайвані вирішили ввести повну заборону на в'їзд туристів з материкового Китаю через загрозу поширення коронавірусу.

Про це повідомляє Kyodo News.

«Епідеміологічний командний центр Тайваню в четвер увів повну заборону на в’їзд китайських туристів на острів з материка на тлі спалаху нового коронавірусу», - йдеться у публікації.

Крім цього, Центр також заборонив іноземцям, які відвідали Гонконг чи Макао, в'їжджати до Тайваню. Заборона діє починаючи з п'ятниці. Але іноземці, які мають статус резидента Тайваню, можуть поїхати на острів.

Як зазначається, тайванці, які побували в Китаї, Гонконгу або Макао, повинні провести на домашньому карантині 14 днів.

Також у четвер були введені обмеження на продаж медичних масок. Дозволяється купувати до двох масок на людину протягом тижня. При цьому покупець повинен пред'являти свою медичну страховку.

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На даний момент Тайвань повідомив про 11 випадків зараження коронавірусом.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 6 лютого Китай повідомив, що число смертей від нового вірусу зросло на 73 й досягло показника 563 людини, а кількість підтверджених випадків зараження зросла на 3694 – до 28 018. Вірус зафіксували вже у 25 країнах.

Фото: AA

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