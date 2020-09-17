ОБСЄ буде розслідувати факти порушень прав людини у Білорусі

Країни-члени ОБСЄ створили експертну панель для розслідування можливих порушень прав людини у Білорусі та підготовки звіту щодо порушень під час виборів президента.

Про це у Оттаві заявив міністр закордонних справ Канади Франсуа-Філіп Шампань, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“У відповідь на сповнений порушень виборчий процес та жорстокі дії влади після голосування, Канада й 16 інших держав-членів ОБСЄ задіяли Московський механізм ОБСЄ для започаткування експертної місії з пошуку фактів для розслідування й підготовки звіту щодо можливих порушень прав людини”, - сказав Шампань.

Він додав, що Канада “й надалі працюватиме над пошуком мирного та інклюзивного виходу з цієї кризи", водночас вимагаючи від Білорусі як члена ОБСЄ дотримання її зобов’язань стосовно прав людини й демократії.

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“Канада засуджує постійні можливі серйозні порушення прав людини по всій Білорусі та все більше занепокоєна через направлене насильство й репресії проти мирних протестувальників, членів опозиції, журналістів й правозахисників. Ми вітаємо хоробрих жінок та чоловіків, які виступають проти насильства”, - наголосив міністр.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1% . Після погроз Тихановська була змушена виїхати до Вільнюса.

Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів і затримувати протестувальників. З початку демонстрацій, за даними опозиції, було затримано більш як 10 тис. осіб, кілька людей загинули.