МЗС Білорусі розкритикувало резолюцію Європарламенту

МЗС Білорусі розцінило резолюцію Європарламенту щодо ситуації в Білорусі як таку, що має агресивний характер і не містить конструктивних пропозицій.

Як передає Укрінформ, про це йдеться в коментарі відомства.

«Примітно, що документ (резолюція - ред.) має явно агресивний характер і не містить жодної конструктивної або зваженої тези», - заявили в МЗС.

У відомстві додали, що Європарламент «не розуміє процесів, які відбуваються в Білорусі, та абсолютно відірваний від реалій».

«Замість ухвалення подібних документів, варто було б замислитися про те, як реально підтримати суверенітет, незалежність і стабільність свого сусіда і тим самим зробити внесок у стабільний і стійкий розвиток власного європейського континенту», - відзначили в МЗС.

Раніше Європарламент під час пленарного засідання в Брюсселі в четвер 17 вересня більшістю голосів ухвалив резолюцію щодо ситуації в Білорусі. Документ, з-поміж іншого, визнає Координаційну Раду Білорусі «тимчасовим представництвом народу, який вимагає демократичних змін".

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Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1% . Після погроз Тихановська була змушена виїхати до Вільнюса.

Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів і затримувати протестувальників. З початку демонстрацій, за даними опозиції, було затримано більш як 10 тис. осіб, кілька людей загинули.

ЄС не визнав результати президентських виборів у Білорусі і вирішив запровадити персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікацій.