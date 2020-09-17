Польща направить військовий контингент на турецько-сирійський кордон

Польща направить до Туреччини на кордон із Сирією військовий контингент чисельністю 80 військовослужбовців.

Як повідомляє Укрінформ, про це повідомив в середу голова Бюро національної безпеки (BBN) Польщі Павел Солох, повідомляє пресслужба BBN.

“Президент Анджей Дуда підписав постанову у справі створення польського військового контингенту в Туреччинині”,- повідомив Солох у коментарі РАР.

За його словами, це є відповіддю на заклик Туреччини до союзників по НАТО у зв’язку з погіршенням безпекової ситуації на сирійсько-турецькому кордоні.

Солох зазначив, що це не бойова місія і вона полягає у збільшенні присутності повітряних систем попередження, активності морських сил і ведення розвідувальної діяльності.

Польський контингент складатиметься з розвідувально-патрульного літака Bryza і 80-ти військовослужбовців та цивільних працівників. Він діятиме на території Туреччини, східному узбережжі Середземного моря і в акваторії Чорного моря.

Це перший польський військовий контингент, який розгортатиметься на території Туреччини.

Союзницька місія щодо спеціальних заходів для Туреччини (TAMT, Tailored Assurance Measures for Turkey) діє з 2015 року. Вона полягає в додатковій присутності літаків раннього виявлення і повітряного контролю системи AWACS, підвищеній активності у східному узбережжі Середземного моря, розвідувально-спостережних завданнях та обміні інформацією.