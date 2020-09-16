Штати ввели санкції проти двох росіян за кіберзлочини

Американське Міністерство фінансів у координації з Мінюстом і Держдепартаментом США оголосило про введення санкцій проти двох громадян Росії за їх злочинну кібердіяльність, пов'язану з криптовалютними операціями.

Про це йдеться в заявах урядових відомств США, оприлюднених у середу, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Американські громадяни, а також бізнес-структури стали жертвами цієї зловмисної кібердіяльності, що призвела до загальних збитків щонайменше на 16,8 мільйона доларів", - зауважив у цьому зв'язку державний секретар США.

Як уточнюється на сайті Мінфіну США, до санкційного списку потрапили житель Москви Дмитро Карасавіді та мешканець Вороніжу Даніл Потєхін.

В уряді США наголошують, що надалі притягатимуть до відповідальності всіх злочинців, які прагнуть підірвати економічну безпеку Сполучених Штатів.