Кількість смертей від COVID-19 у світі уже перевищила 940 тисяч

Станом на 18:00 за київським часом 16 вересня число заражених коронавірусом у світі становить 29 813 565 осіб, з них 940 804 пацієнти померли та 21 615 109 одужали.

Про це свідчать дані сайту Worldometer, повідомляє Укрінформ. Найбільше підтверджених випадків хвороби COVID-19 виявлено у США - 6 791 999, в Індії наразі зареєстровано 5 060 818 випадків коронавірусу, в Бразилії - 4 384 860, а в РФ - 1 079 519. Найбільше число загиблих зафіксоване у США - 200 465 осіб.