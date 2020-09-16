Уряд Японії пішов у відставку

Кабінет прем'єр-міністра Японії Сіндзо Абе, який йде з посади, в повному складі подав у відставку.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Xinhua.

Таким чином, рекордне перебування Абе на посаді прем'єр-міністра терміном майже вісім років добігло кінця.

«Я щодня витрачав всі свої сили на відновлення економіки та дипломатію, аби боронити інтереси Японії», - наголосив Абе в офісі прем'єр-міністра.

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Як зазначає видання, Йошіхіде Суґа, новий лідер Ліберально-демократичної партії (ЛДП), планує заступити на посаду прем'єр-міністра Японії, обіцяючи відродити постраждалу економіку за умов збереження контролю над COVID-19.