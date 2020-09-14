В Японії обрали наступника Сіндзо Абе

Главою правлячої Ліберально-демократичної партії Японії став генеральний секретар Кабінету міністрів країни Йошіхіде Суга.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Kyodo News.

Він набрав 377 голосів, обійшовши двох інших кандидатів – Фуміо Кісіда (89 голосів) та Сігеру Ісіба (68 голосів).

Таким чином, після голосування і затвердження його кандидатури в парламенті 16 вересня, Суга змінить Сіндзо Абе на посаді прем'єр-міністра Японії.

Йошіхіде Суга обіймає посаду головного секретаря Кабінету міністрів з грудня 2012 року. Він працював міністром внутрішніх справ та комунікацій з вересня 2006 року по серпень 2007 року. Суга є членом Ліберально-демократичної партії.

Як повідомляв Укрінформ, прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе оголосив, що йде у відставку. Він залишиться на своєму посту, поки не буде обраний його наступник.

Фото: kyodonews.net