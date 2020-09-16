У Непалі значно зросла кількість інфікованих коронавірусом
Як повідомляє Укрінформ, про це із посиланням на дані Міністерства охорони здоров’я Непалу пише Сіньхуа.
“Протягом минулих 24 годин було виявлено 1459 нових випадків інфікування COVID-19. Попередній антирекорд було встановлено 11 вересня, коли в Непалі виявили 1454 нові випадки”, - йдеться у матеріалі.
Протягом останньої доби у гімалайській країні від нового коронавірусу померло 11 людей. Загалом же від початку пандемії кількість загиблих досягла 371, а інфікованих - 56 788. “Кількість інфікованих зростає у міських районах з високою концентрацією населення”, - уточнив міністр охорони здоров’я Непалу Джагешор Гаутам.
Сіньхуа нагадує, що рекордне зростання захворюваності відбувається на тлі послаблення карантинних обмежень у Непалі.
“У понеділок уряд Непалу вирішив уже цього тижня відновити внутрішні перельоти, дальньомагістральне наземне транспортування та роботу готелів й ресторанів, однак із суворим дотриманням протоколів охорони здоров’я”, - стверджує агенство.
Водночас басейни, салони краси, кінотеатри й танцювальні бари поки залишатимуться зачиненими.