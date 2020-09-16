У Непалі значно зросла кількість інфікованих коронавірусом

За минулу добу кількість нових випадків інфікування COVID-19 зросла у Непалі майже на півтори тисячі, що є найвищим показником з початку епідемії.

Як повідомляє Укрінформ, про це із посиланням на дані Міністерства охорони здоров’я Непалу пише Сіньхуа.

“Протягом минулих 24 годин було виявлено 1459 нових випадків інфікування COVID-19. Попередній антирекорд було встановлено 11 вересня, коли в Непалі виявили 1454 нові випадки”, - йдеться у матеріалі.

Протягом останньої доби у гімалайській країні від нового коронавірусу померло 11 людей. Загалом же від початку пандемії кількість загиблих досягла 371, а інфікованих - 56 788. “Кількість інфікованих зростає у міських районах з високою концентрацією населення”, - уточнив міністр охорони здоров’я Непалу Джагешор Гаутам.

Сіньхуа нагадує, що рекордне зростання захворюваності відбувається на тлі послаблення карантинних обмежень у Непалі.

“У понеділок уряд Непалу вирішив уже цього тижня відновити внутрішні перельоти, дальньомагістральне наземне транспортування та роботу готелів й ресторанів, однак із суворим дотриманням протоколів охорони здоров’я”, - стверджує агенство.

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Водночас басейни, салони краси, кінотеатри й танцювальні бари поки залишатимуться зачиненими.