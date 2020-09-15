Португалія знову ввела режим надзвичайної ситуації через коронавірус

Уряд Португалії знову оголосив режим надзвичайної ситуації на материковій частині країни у зв’язку зі збільшенням випадків коронавірусу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє RTP.

Президент Національної ради охорони здоров'я Енріке Баррос заявив, що нові заходи є послідовними і мають сенс перед лицем нинішньої реальності.

Режим надзвичайної ситуації, що досі діяв тільки в столичному регіоні, почав діяти на решті території до 23:59 30 вересня.

Нові обмеження передбачають заборону збиратися у групи понад 10 осіб, якщо вони не належать до одного домогосподарства, а також заборону на продаж алкогольних напоїв.

У торгових закладах, в тому числі супермаркетах і гіпермаркетах, продаж алкогольних напоїв з 20.00 тепер заборонений.

У ресторанах, кафе та кондитерських, розташованих за 300 метрів від шкіл, будуть вводиться обмеження на кількість людей за столиком – не більше чотирьох осіб. Таке ж обмеження буде діяти в закладах громадського харчування на території ТРЦ.

Магазинам дозволяється працювати лише з 10.00, за винятком пекарень, кафе, перукарень і спортзалів, час закриття - з 20.00 до 23.00, за рішенням муніципалітету.

Додаткові заходи діють для регіонів Лісабона і Порту, де ризик захворюваності вищий через більшу щільність населення.

Нагадаємо, що раніше надзвичайний стан у зв’язку з пандемією COVID-19 діяв у Португалії з березня по травень.

Наразі в Португалії загальне число випадків коронавірусу складає 64,5 тисячі, включаючи 1,8 тисячі летальних.