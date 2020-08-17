Румунія продовжила режим надзвичайної ситуації через COVID-19

Уряд Румунії продовжив на 30 днів дію режиму надзвичайної ситуації під час боротьби зі пандемією коронавірусу (COVID-19) в країні.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Romania-Insider.

Під час дії спецрежиму на території Румунії громадяни зобов’язані носити маски у громадських місцях на вулицях (ринки та зупинки транспорту) впродовж тих годин, які встановила місцева влада кожного району.

У свою чергу спортивні змагання можуть організовуватися без глядачів, а культурні заходи дозволені з дотриманням поточних карантинних правил.

Водночас, згідно з новими правилами, ресторани на вулицях мають закриватися о півночі замість 23-ї години, як було раніше.

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Режим надзвичайної ситуації у Румунії був запроваджений 15 травня після двомісячного режиму надзвичайного стану на тлі пандемії коронавірусу. З того часу уряд країни продовжував режим надзвичайної ситуації на місяць.

Наразі в Румунії вже майже 70 500 випадків захворювання на коронавірус. За останні два тижні в країні щоденно виявляли понад одну тисячу нових випадків COVID-19.

Фото: OCTAV GANEA/INQUAM PHOTOS