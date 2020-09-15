Коронавірус у Бельгії: середній добовий показник хворих зріс на 50%

У Бельгії протягом останнього тижня середній показник захворюваності на COVID-19 перевищив 740 випадків на день, що відразу на 50% більше, ніж тижнем раніше.

Про це Укрінформ повідомляє з посиланням на дані, що оприлюднені The Brussels Times.

"У середньому 746,3 людей на день отримували позитивний тест на COVID-19 протягом минулого тижня, за останніми даними інституту Sciensano, що оприлюднені у вівторок. Тенденція щоденного зростання нових випадків інфекції склала 51 відсоток у період 7 днів з 5 по 11 вересня, і це означає, що таке зростання прискорюється. Лише минулої п’ятниці, вперше за час з середини квітня, протягом дня було виявлено більше 1000 випадків інфікування", - йдеться у публікації.

За наведеною статистикою, кількість підтверджених випадків захворювання на коронавірус в Бельгії з початку пандемії склала 94 306 осіб. В період з 8 по 14 вересня кількість госпіталізацій з COVID-19 складала, в середньому, 31 особу на добу (у порівнянні з 17 новими пацієнтами на день протягом попередніх семи днів). За станом на сьогодні у бельгійських лікарнях знаходяться 317 хворих з COVID-19, 72 людини перебувають у відділеннях інтенсивної терапії, 35 – підключені до апаратів ШВЛ.

Протягом тижня, у середньому, хвороба забирала по три життя на день. Усього з початку пандемії від наслідків коронавірусу в Бельгії загинули 9 927 людей.

Поточний репродуктивний коефіцієнт вірусу, за даними інституту Sciensano, зареєстровано на позначці у 1,40, цей показник є вищим за 1 у всіх муніципалітетах Бельгії. Це означає, що один хворий на коронавірус передає інфекцію більш ніж одній людині, що свідчить про нове зростання епідемії.

Станом на вечір 15 вересня, за даними Worldometer, у світі зафіксовано 29 564 400 випадків COVID-19, зокрема 934 919 летальних, одужали 21 378 828.

Фото з сайту vrt.be