Студенти і викладачі Білоруської академії музики вимагають відпустити Колесникову

Тисяча випускників, викладачів і студентів Білоруської академії музики долучилися до кампанії #FreeKalesnikava і підписали відкритого листа на захист члена президії Координаційної ради опозиції Марії Колесникової з вимогою припинити її незаконне переслідування.

Текст листа опублікував у Фейсбуці керівник білоруського "Вільного театру" Микола Халезін, передає Укрінформ.

Серед підписантів - лауреати міжнародних конкурсів, відомі композитори, виконавці і диригенти.

«Ми, випускники, студенти й викладачі Білоруської державної академії музики, обурені ситуацією, що склалася навколо нашої колеги і випускниці БДАМ Марії Колесникової... Ми вимагаємо розгляду всіх фактів, викладених в заяві Марії Колесникової на ім'я голови СК І. Носкевича, і притягнення до відповідальності всіх винних у викраденні, залякуваннях і насильстві щодо нашої колеги. Ми також вимагаємо негайного припинення політично мотивованого переслідування стосовно Марії Колесникової і закриття сфабрикованої проти неї кримінальної справи», - йдеться в листі.

9 вересня стало відомо, що Колесникова, яку 7 вересня намагалися вивезти з країни, перебуває в СІЗО на Володарського і проходить підозрюваною у кримінальній справі про спробу захоплення влади, порушеній за ст. 361 (Публічні заклики до захоплення державної влади або насильницької зміни конституційного ладу Республіки Білорусь) Кримінального кодексу.

Колесникова вимагає у Слідчого комітету порушити справу проти співробітників КДБ і ГУБОЗіК МВС, які, за її словами, під час затримання висловлювали їй погрози позбавлення життя.

Як повідомляв Укрінформ 7 вересня білоруська опозиція заявила про викрадення Колесникової в центрі Мінська.

У ніч на 8 вересня стало відомо, що Колесникова відмовилася виїжджати з Білорусі, при спробі видворення в Україну вона порвала свій паспорт, що унеможливило її в'їзд до іншої країни. Після цього прикордонники затримали її.

9 вересня Колесникову заарештували, вона перебуває в СІЗО № 1 в Мінську в статусі підозрюваної у кримінальній справі про «заклики до захоплення державної влади». Пізніше її перевели до слідчого ізолятора в Жодино.

Фото: tut.by