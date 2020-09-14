У Колесникової погіршився стан здоров'я в СІЗО - адвокат

У Білорусі у члена президії Координаційної ради опозиції Марії Колесникової, яка перебуває у слідчому ізоляторі в Жодіно, погіршився стан здоров'я.

Як передає Укрінформ з посиланням на телеграм-канал TUT.by, про це повідомила адвокат Колесникової Людмила Козак.

Адвокат, яка відвідала сьогодні свою підопічну, розповіла, що у Колесникової розпочалася алергія.

«Привезли її сюди у п'ятницю в обід, вона в загальній камері на шістьох осіб. У Марії алергія на пил, напевно, її забезпечили не надто свіжими матрацом, подушкою та постільною білизною, і в неї загострилася алергія. Вона кашляє сильно, ніс закладений, набряк носоглотки, сверблять очі, їй медичну допомогу надають, але ми написали заяву на ім'я начальника в'язниці, щоб поміняли їй інвентар по можливості та забезпечили передачу ліків», - повідомила Козак.

За словами адвоката, листи Марії не доходять.

9 вересня стало відомо, що Колесникова, яку 7 вересня намагалися вивезти з країни, знаходиться в СІЗО на Володарського і проходить підозрюваною у кримінальній справі про спробу захоплення влади, порушеній за ст. 361 (Публічні заклики до захоплення державної влади або насильницької зміни конституційного ладу Республіки Білорусь) Кримінального кодексу.

Колесникова вимагала у Слідчого комітету порушити справу проти співробітників КДБ і ГУБОПіК МВС, які, за її словами, під час затримання висловлювали їй погрози позбавлення життя.

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Як повідомляв Укрінформ 7 вересня білоруська опозиція заявила про викрадення Колесникової в центрі Мінська.

У ніч на 8 вересня стало відомо, що Колесникова відмовилася виїжджати з Білорусі, під час спроби видворення в Україну вона порвала свій паспорт, що унеможливило її в'їзд до іншої країни. Після цього прикордонники затримали її.

9 вересня Колесникову заарештували, вона перебувала в СІЗО № 1 у Мінську в статусі підозрюваної у кримінальній справі про «заклики до захоплення державної влади». Пізніше її перевели до слідчого ізолятора в Жодіно.

Фото: TUT.by