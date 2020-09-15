Міноборони Білорусі не виключає силового реагування на "загрози ззовні"

Білорусь не виключає силового варіанту реагування на прямі військові загрози ззовні в умовах дестабілізації обстановки в країні.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у статті начальника Департаменту міжнародного військового співробітництва - помічника міністра оборони з питань міжнародного військового співробітництва Олега Воїнова.

За його словами, в останні кілька тижнів військово-політична обстановка навколо Республіки Білорусь загострилася і "характеризується інтенсивними спробами як внутрішніх, так і зовнішніх сил дестабілізувати ситуацію" в державі. Воїнов вважає, що головна мета - зміна діючої влади в Республіці Білорусь, обраної конституційним волевиявленням білоруського народу.

"Реалізовані заходи, спрямовані на дестабілізацію ситуації в країні, нагнітання обстановки в інформаційному просторі, провокування масових заворушень призвели до істотного наростання напруженості і в міждержавних відносинах. Свій внесок в цей деструктивний процес вніс і Європейський Союз в цілому, і наші найближчі сусіди, окремі держави - Польща і Литва", - наголосив Воїнов.

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За його словами, в умовах внутрішньої нестабільності, сприяння прикордонних та інших країн дестабілізації обстановки в Білорусі, змінюється і ставлення до зовнішніх чинників. "І те, що раніше ми не вважали загрозою, за нинішніх обставин набуває зовсім іншого значення... Ми не виключаємо і використання силового варіанту реагування на прямі військові загрози в рамках діючих домовленостей по лінії Союзної держави та Організації Договору про колективну безпеку в разі відкритої воєнної агресії щодо Білорусі і виникнення збройного конфлікту", - зазначив помічник міністра оборони.

"А в умовах висловлювань окремих польських військових експертів про розгляд можливості силової підтримки зміни влади в Білорусі, про можливе порушення територіальної цілісності держави шляхом відділення Гродненської області така підтримка стає актуальною", - додав він.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Після погроз Тихановська була змушена виїхати до Вільнюса.

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Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів і затримують учасників протесту. З початку демонстрацій, за даними опозиції, було затримано більш як 10 тис. осіб, кілька людей загинули.

Євросоюз не визнав результати президентських виборів у Білорусі і вирішив запровадити персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікації.

Фото: Міноборони Білорусі