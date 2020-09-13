Тихановська закликає силовиків не підтримувати Лукашенка
Як передає Укрінформ, про це Тихановська сказала в стрімінгу на Ютьюб-каналі.
«Ми розуміємо, що там (у силових органах - ред.) люди коливаються дуже сильно. Багато хто йде. Мені здається, зараз саме час прийняти для себе рішення. Незабаром після спроби незаконної інавгурації Лукашенка його легітимність закінчиться абсолютно», - сказала Тихановська.
Вона пропонує силовикам, які вирішать, що вони «з законом, з народом», повідомити про це одним з двох способів: «Заявити привселюдно, що вони не підтримують режим, звільнитися. Або вони можуть зв'язатися з нашим штабом або Координаційною радою і розповісти, що вони не підтримують режим, але не можуть звільнитися. І ми їм допоможемо, розповімо, як діяти далі».
Тихановська додала: «За вами вибір, панове».
Як повідомлялося, у Мінську 13 вересня під час ходи «Маршу героїв», що зібрала, за даними спостерігачів, 100-150 тисяч учасників, було затримано понад 400 учасників протесту.
У Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Після погроз Тихановська була змушена виїхати до Вільнюса.
З того часу кожні вихідні в столиці країни проходять масові акції. Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів і затримують учасників протесту. З початку демонстрацій, за даними опозиції, було затримано понад 10 тис. осіб, кілька людей загинули.
Євросоюз не визнав результати президентських виборів в Білорусі і вирішив ввести персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікації.