Тихановська закликає силовиків не підтримувати Лукашенка

Лідер опозиції Білорусі Світлана Тихановська закликала співробітників силових структур відмовитися від підтримки Олександра Лукашенка, президентський термін якого незабаром закінчується, після чого він втратить легітимність.

Як передає Укрінформ, про це Тихановська сказала в стрімінгу на Ютьюб-каналі.

«Ми розуміємо, що там (у силових органах - ред.) люди коливаються дуже сильно. Багато хто йде. Мені здається, зараз саме час прийняти для себе рішення. Незабаром після спроби незаконної інавгурації Лукашенка його легітимність закінчиться абсолютно», - сказала Тихановська.

Вона пропонує силовикам, які вирішать, що вони «з законом, з народом», повідомити про це одним з двох способів: «Заявити привселюдно, що вони не підтримують режим, звільнитися. Або вони можуть зв'язатися з нашим штабом або Координаційною радою і розповісти, що вони не підтримують режим, але не можуть звільнитися. І ми їм допоможемо, розповімо, як діяти далі».

Тихановська додала: «За вами вибір, панове».

Як повідомлялося, у Мінську 13 вересня під час ходи «Маршу героїв», що зібрала, за даними спостерігачів, 100-150 тисяч учасників, було затримано понад 400 учасників протесту.

У Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Після погроз Тихановська була змушена виїхати до Вільнюса.

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З того часу кожні вихідні в столиці країни проходять масові акції. Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів і затримують учасників протесту. З початку демонстрацій, за даними опозиції, було затримано понад 10 тис. осіб, кілька людей загинули.

Євросоюз не визнав результати президентських виборів в Білорусі і вирішив ввести персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікації.