Тихановська закликає силовиків припинити насильство

Лідер опозиції Білорусі Світлана Тихановська закликала силовиків припинити насильство, назвавши це обурливим застосуванням сили, здійсненим щодо жінок.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Радіо Свобода.

"Я закликаю спецпризначенців зупинитися. Вам буде соромно за те, що ви робите сьогодні. Насильство, яке ви застосовуєте щодо жінок, обурливе. Хочу попередити вас, що кожен, хто вчиняє злочини проти мирних демонстрантів та свого народу, буде нести відповідальність. У вас є шанс стати на бік людей та не виконувати злочинні накази", - йдеться у заяві опозиціонерки.

Тим часом, як повідомляє Радіо Свобода, на Площі Незалежності у Мінську розпочалася провладна акція. "Проспект Незалежності у Мінську перекрили силовики. А на Площі Незалежності зібралася акція під червоно-зеленими прапорами", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко, котрий керує країною вже 26 років. Опозиційний кандидат Світлана Тихановська після погроз та залякування була змушена виїхати з країни.

Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів та проводять затримання учасників протесту.

Від початку демонстрацій, за даними опозиції, були затримані понад 10 тис. осіб, кілька людей загинули.

Фото: RFE/RL