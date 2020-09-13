На "Марші героїв" у Мінську затримали вже близько 400 протестувальників

МВС Білорусі заявляє, що акція «Марш героїв» завершилася на всій території країни за винятком Мінська, де затримано понад 400 учасників протесту.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на Телеграм-каналі «Прессекретар МВС Білорусі».

«Станом на 19:00 протестні акції в країні завершилися практично скрізь, за винятком Мінська. Затримано кілька сотень людей. У різних районах столиці затримано понад 400 осіб », - йдеться в повідомленні.

При цьому в МВС підтверджують, що сьогодні ввечері на проспекті Переможців пролунав попереджувальний постріл в повітря. Однак стверджується, що стріляли з помпової рушниці. Водночас МВС Білорусі категорично спростовує використання світло-шумових гранат, про що інформували ЗМІ.

Як повідомлялося, в Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тіхановська - 10,1%. Після погроз Тіхановська була змушена виїхати до Вільнюса.

З тих пір кожні вихідні в столиці країни проходять масові акції. Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів і затримують учасників протесту. З початку демонстрацій, за даними опозиції, було затримано понад 10 тис. осіб, кілька людей загинули.

Євросоюз не визнав результати президентських виборів в Білорусі і вирішив ввести персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікації.