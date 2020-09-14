Росія з ідеєю "інспекцій" знову намагається уникнути відповідальності - західні дипломати

Запит про "інспекцію" українських позицій на Донбасі проросійськими бойовиками ще раз показав спроби Росії представити себе посередником, а не сторону конфлікту, уникнувши, таким чином, відповідальності за його розв’язання.

Такі думки у понеділок під час вебінару під егідою Центру європейської політики (ЕРС) щодо стійкості та безпеки регіону Східної Європи висловили посол США Філіп Рекер, співробітник бюро у справах Європи і Євразії Державного департаменту США, та голова Департаменту відносин з країнами Східного партнерства Європейської служби зовнішніх дій Річард Тіббелс.

Саме так західні дипломати відповіли на запитання кореспондента Укрінформу щодо природи пропозицій, які були нещодавно озвучені під час зустрічі радників Тристоронньої контактної групи щодо проведення "інспекцій" на позиціях українських військ на Донбасі за участі проросійських бойовиків ОРДЛО.

"Під час цієї зустрічі політичних радників не трапилося нічого нового. Що ми бачимо – це продовження зусиль, спрямованих на спротив виконанню зобов’язань, які були взяти відповідно до Мінських домовленостей. Це продовження спроб російської сторони розпорошити та відійти від відповідальності, яку вони мають", - зазначив американський урядовець.

Американський Посол зауважив, уряд США разом з європейськими партнерами, зокрема, з Німеччиною, робить все можливе, щоб всі учасники Мінського процесу дотримувалися власних зобов’язань щодо врегулювання конфлікту.

"Важливо пам’ятати, що цей конфлікт триває. Нас дещо відволікли інші вражаючі події. Але це (конфлікт на Донбасі) було зроблено Росією, вони це розпочали, і внаслідок цього вони перебувають під сильними санкціями з боку ЄС і Сполучених Штатів. Саме з цієї причини ці санкції раз за разом продовжуються. Зрозуміло, що ми хотіли б їх скасувати, але, щоб це сталося, вони (росіяни) мають виконати власні зобов’язання", - заявив Рекер.

У свою чергу, представник Європейської служби зовнішніх дій Тіббелс наголосив, що Росія, незважаючи на заклики європейських партнерів, не дотримується принципу рівності та не відповідає на зусилля української сторони з мирного врегулювання у дусі доброї волі.

"Прогрес, який був досягнутий протягом року, відбувся завдяки президенту Зеленському та його колегам – про це не треба забувати. Ми постійно закликаємо Росію до рівного підходу, відповідно до прогресу, який демонструє Україна, до справжнього прояву взаємності. На жаль, те, що ми бачимо – це продовження дій Росії, яка бажає змалювати власний портрет як посередника у конфлікті. Але Росія є стороною конфлікту, і зараз час для Росії – виконати власні зобов’язання відповідно до Мінських угод", - наголосив європейський дипломат.

Як повідомляв Укрінформ, голова української делегації у Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук заявив, що провести інспектування українських позицій за участю ОБСЄ та бойовиків ОРДЛО поблизу населеного пункту Шуми вимагав помічник президента РФ Дмитро Козак під час відеоконференції 9 вересня.

10 вересня Кравчук звернувся з листом до представника ОБСЄ у ТКГ з проханням перенести захід, оскільки російська сторона та представники з ОРДЛО висунули нові та непередбачені вимоги.

10 вересня в Офісі Президента України заявили, що одноразового "спільного інспектування" в районі населеного пункту Шуми не відбудеться.

10 вересня російські окупаційні війська тричі відкривали вогонь по позиціях Об’єднаних сил поблизу населених пунктів Шуми, Золоте та Золоте-5.