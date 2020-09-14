Лавров скасував візит до Берліна

Запланований на 15 вересня візит міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова до Берліна скасовано.

Про це повідомив МЗС Росії, передає Укрінформ.

«3 вересня ц.р. німецька сторона повідомила про зміни в робочому графіку (глави МЗС Німеччини, - ред.) Х.Мааса, в зв'язку з чим його участь у церемонії скасовується, а на двосторонні переговори (з Лавровим, - ред.) відводиться лише півтори години», - йдеться в повідомленні.

У зв'язку з цим МЗС РФ вважає, що «початкова й основна мета поїздки Лаврова до столиці Німеччини виявилася неактуальною, а запропонований формат двосторонніх переговорів - сильно урізаним». На цьому тлі було прийнято рішення про скасування візиту.

У повідомленні також уточнюється, що про візит для відвідування церемонії закриття Року науково-освітніх партнерств Росія і Німеччина домовилися ще минулого року.

У повідомленні МЗС Росії не згадано про отруєння російського опозиціонера Олексія Навального, який зараз проходить лікування в Берліні.

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Як повідомлялося, 2 вересня, тобто за день до повідомлення про зміну планів Мааса, німецька влада, посилаючись на експертів лабораторії бундесверу, заявили що в організмі Навального поза всяким сумнівом виявлено сліди отруйної речовини з групи "Новічок". Берлін закликав Москву розслідувати те, що сталося.

Маас у понеділок заявив, що проби, взяті у Навального, були передані в Організацію із заборони хімічної зброї, і Росія, яка вимагала їх передачі від Німеччини, тепер має звертатися до ОЗХЗ.

Російські ЗМІ, в свою чергу, приводили слова Лаврова: "Західні партнери у справі Навального перейшли всі пристойності й рамки розумного. Інцидент з Навальним - лише привід для додаткових санкцій проти Росії". Офіційна Москва заперечує сам факт отруєння Навального, стверджуючи, що погіршення стану його здоров'я 20 серпня було пов'язане з іншими причинами.