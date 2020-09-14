У Білорусі затримали ще одного представника Координаційної ради опозиції

Затримано представника Координаційної ради опозиції Білорусі Костянтина Титова.

Про це повідомила його адвокат Наталія Кисель, передає Укрінформ з посиланням на TUT.by.

Адвокат підтвердила пресслужбі Віктора Бабарика, що затримано представника Координаційної ради Костянтина Титова. Обставини затримання поки що невідомі.

Наразі за ґратами перебувають більшість членів президії Координаційної ради. Ще частина вимушено виїхали з країни. На волі в Білорусі знаходиться тільки Нобелівський лауреат Світлана Алексієвич.

Однак попри репресії, в раді заявили, що продовжать роботу.

«Багатьох турбує питання, як рада діятиме без президії. Відповідаємо: згідно зі змінами в регламенті від 6.09.2020, в разі якщо у членів президії немає можливості приймати рішення, рішення в раді приймаються основним складом ради простою більшістю голосів. Таким чином, діяльність КС триває і прийняття рішень можливе», - йдеться у повідомленні, яке було опубліковано 12 вересня.

У повідомленні підтверджуються колишні пріоритети діяльності КС: «припинення насильства і притягнення винних до відповідальності; звільнення політичних в'язнів; нові, чесні вибори».

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Після погроз Тихановська була змушена виїхати до Вільнюса.

Вихідними в столиці країни проходять масові акції. Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів і затримують учасників протесту. З початку демонстрацій, за даними опозиції, було затримано більш як 10 тис. осіб, кілька людей загинули.

Євросоюз не визнав результати президентських виборів у Білорусі і вирішив запровадити персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікації.

Фото: TUT.by