Католицького архієпископа не пустили в Білорусь через “недійсний паспорт”

Голові Конференції католицьких єпископів у Білорусі архієпископу Тадеушу Кондрусевичу заборонили в'їзд до країни через «недійсний паспорт».

Про це йдеться в листі голови Державного прикордонного комітету Білорусі Анатолія Лаппо, повідомляє Укрінформ з посиланням на Сatholic.by.

«Повідомляємо, що Ви були не пропущені через державний кордон у зв'язку з прийнятим органами внутрішніх справ рішенням про визнання паспорта громадянина Республіки Білорусь (вказано номер - ред.), що належить вам, недійсним», - йдеться в тексті листа.

Отримавши відповідь з Держприкордонкомітету, архієпископ Кондрусевич звернувся до МВС Білорусі для прояснення ситуації і сподівається на можливість якнайшвидшого повернення на Батьківщину.

Раніше глава Католицької церкви в Білорусі архієпископ Кондрусевич засудив насильство в країні після виборів 9 серпня, а також висловив протест проти дій силовиків біля Червоного костелу, коли 26 серпня правоохоронці заблокували в храмі Святого Симона і Святої Олени в Мінську демонстрантів і парафіян.

31 серпня Кондрусевича без пояснення причин не пустили в Білорусь. Митрополит повертався додому з Польщі. Кондрусевич - громадянин Білорусі.

Як повідомлялося, в Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Після цього Тихановська була змушена виїхати до Вільнюса.

Відтоді по вихідних в столиці країни проходять масові акції. Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів і затримують учасників протесту. З початку демонстрацій, за даними опозиції, було затримано більш як 10 тис. осіб, кілька людей загинули.

Євросоюз не визнав результати президентських виборів у Білорусі і вирішив запровадити персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікації.