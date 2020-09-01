Лукашенко пояснив, чому глава Католицької церкви Білорусі став

Лукашенко пояснив, чому глава Католицької церкви Білорусі став "нев'їзним"

Укрінформ
Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що глава Білоруської католицької церкви митрополит Тадеуш Кондрусевич потрапив до списку нев'їзних до країни після поїздки до Варшави "для консультацій і отримання певних завдань".

Про це повідомило агентство БелТА, передає Укрінформ.

"Я не скажу, що у мене повна інформація, вона постійно змінюється. Ми зараз надто уважно відстежуємо всіх, хто в'їжджає-виїжджає", - сказав Лукашенко.

За його словами, глава католицької церкви Білорусі "несподівано виїхав для консультацій до Варшави і, отримавши певні завдання, повертався в Білорусь" і потрапив до списку нев'їзних (загальний для Білорусі та Росії). "Не тільки він (Кондрусевич - ред.) один, просто він - більш відома постать", - заявив Лукашенко.

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Він також сказав, що з'явилася інформація про можливість наявності у Тадеуша Кондрусевича не одного громадянства. "Ми вивчаємо, я це не стверджую. Хочемо вивчити питання. Якщо там все чисто і за законом, вчинимо за законом. Нам не важливо, хто він - головний католик, головний православний чи головний мусульманин. Має жити згідно з законом. А якщо ти ще й в політику вліз і потягнув за собою вірян, католиків, які прекрасні люди, тоді подвійна відповідальність", - заявив Лукашенко.

Він також дав свою версію подій 26 серпня в Червоному костелі в центрі Мінська, коли омонівці закрили костел і 40 хвилин не впускали і не випускали людей з нього. За версією Лукашенка, це "фейк", що "ми там в костел не пускали". Він заявив, що представники ОМОНу "захищали від натовпу мітингарів людей, які молилися в храмі".

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Раніше в Римсько-католицькій церкви Білорусі повідомили, що митрополита Мінсько-Могильовського Тадеуша Кондрусевича, який є громадянином республіки, в понеділок, 31 серпня, не пустили додому із закордонної поїздки без пояснення причин. Кондрусевич повертався з Польщі, де провів богослужіння. Через це ієрарх був змушений повернутися до Польщі.

Як повідомляв Укрінформ, 9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. ЦВК 14 серпня оголосила остаточні результати, згідно з якими чинний глава держави Олександр Лукашенко, який обіймає посаду з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

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Відразу після виборів у країні почалися протести громадян, не згодних з офіційними їх результатами. Силовики жорстко розганяли їх, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети.

З початку протестів було затримано більш як 6,7 тис. осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб, повідомлялося про кількох загиблих.

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