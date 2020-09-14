Саудівська Аравія відзавтра частково відновить міжнародне авіасполучення

Королівство Саудівська Аравія частково скасує тимчасову заборону міжнародних рейсів з 15 вересня, щоб дозволити подорожувати "винятковим категоріям" громадян і резидентів.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Reuters та державне інформаційне агентство SPA.

Виняткові категорії включають співробітників державного та військового секторів, дипломатів та членів їхніх сімей, тих, хто працює за кордоном у державному або некомерційному приватному секторі, бізнесменів, пацієнтів, які потребують лікування за кордоном, тих, хто навчається за кордоном, а також людей з гуманітарними проблемами та спортивні команди.

Громадянам країн Перської затоки та не саудівцям, які мають дійсну посвідку на проживання або гостьові візи, буде дозволений в'їзд до Королівства з 15 вересня за умови доказу того, у них негативний тест на COVID-19.

Нагадаємо: у березні Саудівська Аравія запровадила суворі заходи щодо стримування поширення коронавірусу, в тому числі 24-годинну комендантську годину в більшості міст. Тоді ж була введена заборона на міжнародні польоти, щоб запобігти поширенню хвороби.

Зараз в країні зареєстрований 325 651 інфікований коронавірусом і 4268 смертей від цієї недуги. Королівство скасує всі обмеження на пересування громадян повітрям, сушею і морем з 1 січня 2021 року.