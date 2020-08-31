Посольство в Саудівській Аравії повідомило про нові рейси, якими українці можуть повернутися додому

Авіакомпанії Lufthansa, KLM, МАУ і Turkish Airlines здійснять ряд рейсів, якими українці можуть скористатися для повернення в Україну з Саудівської Аравії.

Дати і час вильотів оприлюднила пресслужба посольства України в Саудівській Аравії, передає Укрінформ.

«До уваги громадян України, які перебувають на території Королівства Саудівська Аравія! У контексті опрацювання шляхів репатріації громадян інформуємо, що авіакомпанія Lufthansa планує виконати рейси за маршрутом Ер-Ріяд - Франкфурт-на-Майні 6, 13, 20 та 27 вересня 2020 року, якими Ви можете скористатися для повернення в Україну», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, для придбання квитків у дипустанові просять звертатися за номерами телефонів 800 844 7661 (для абонентів STC), 800 850 0249 (для абонентів інших мобільних операторів), +971600595556 або +97143898100 (для осіб з-за кордону) з суботи по четвер 08:00-18:00 або писати на електронну пошту info.ae@dlh.de. Запланований час вильоту 02:20 ранку з міжнародного аеропорту імені короля Халіда. Задекларована вартість квитка 5 435 саудівських реалів.

Повідомляється, що для громадян, які перебувають у Східній Провінції саудівського королівства з’явилася можливість повернутися додому рейсами №KL0422, авіакомпанії KLM за маршрутом Даммам-Амстердам, виконання яких заплановано кожну п’ятницю та понеділок. Час вильоту - 01:25 ранку з міжнародного аеропорту імені короля Фагда. Квитки доступні на сайті авіакомпанії (https://www.klm.com/home/sa/en) або в офісах авіакомпанії.

У свою чергу, з Амстердама та Франкфурта доступні прямі рейси авіакомпанії МАУ (https://www.flyuia.com/ua/en/home), авіакомпаній KLM (з Амстердама) та Lufthansa (з Франкфурта) до Києва.

У посольстві звернулися до потенційних пасажирів з проханням «контактувати безпосередньо з авіакомпаніями щодо виконання згаданих рейсів».

В диппредставництві також повідомили про право на перебування у транзитній зоні аеропортів європейських столиць до 24 годин. Тому, зазначили в посольстві, в разі скасування, перенесення або відсутності прямих рейсів до Києва з Амстердама та Парижа, пасажири вимушені будуть зробити пересадку в Стамбулі, отже весь маршрут виглядатиме таким чином: Ер-Ріяд/Даммам-Париж/Амстердам-Стамбул-Київ/Одеса/Львів.

Як поінформували в дипустанові, українці матимуть також можливість покинути Саудівську Аравію рейсами авіакомпанії Turkish Airlines з Медини, Даммама (обидва 3 вересня), Джидди та Ер-Ріяда (4,9 та 4,10 вересня відповідно).

«Для придбання квитків просимо звертатися за номерами телефонів 800 811 0478 (для абонентів STC), 0090 850 333 0849, 0090 212 444 0849 або на сайті авіакомпанії www.thy.com. Задекларована вартість квитка 1700 саудівських реалів без врахування податків та зборів», - йдеться у повідомленні.

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Наголошується, що посольство не бере участі в організації згаданих рейсів, не впливає на ціну квитка, час та аеропорт вильоту.

«Якщо у Вас виникнуть питання стосовно згаданих рейсів, просимо звертатися до посольства за номером телефону +966505220193 або писати на e-mail за адресою emb_sa@mfa.gov.ua», - зазначається в повідомленні.

Детальніше про це та умови самоізоляції для громадян, що повертаються з-за кордону, можна знайти за посиланням.