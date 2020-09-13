Лукашенко втратив легітимність — МЗС Польщі

Міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау вважає, що чинна білоруська влада втратила легітимність.

Як передає Укрінформ, про це він заявив в ефірі Польського радіо.

"Ми не можемо вважати президента Олександра Лукашенка як такого, котрий має легітимацію від демократичного суспільства. Це зовсім інший суб’єкт (політики – ред.). Тому наша політика адресована білоруському суспільству", - зазначив очільник МЗС Польщі.

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Як повідомлялося, у Мінську 13 вересня під час ходи «Маршу героїв», що зібрала, за даними спостерігачів, 100-150 тисяч учасників, було затримано понад 400 учасників протесту.

У Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Після погроз Тихановська була змушена виїхати до Вільнюса.

З того часу кожні вихідні в столиці країни проходять масові акції. Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів і затримують учасників протесту. З початку демонстрацій, за даними опозиції, було затримано понад 10 тис. осіб, кілька людей загинули.

Євросоюз не визнав результати президентських виборів в Білорусі й вирішив ввести персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікації.

Фото: tut.by