Ізраїль повертає жорсткий карантин, оголошена загальнонаціональна ізоляція

Ізраїль повертає жорсткий карантин, оголошена загальнонаціональна ізоляція

Укрінформ
Уряд Ізраїлю схвалив введення тритижневої загальнонаціональної ізоляції для стримування поширення коронавірусу.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Reuters.

Згідно з рішенням влади країни, загальнонаціональна ізоляція почнеться в п'ятницю. З 18 вересня жителям не можна буде відходити від будинків більше, ніж на 500 метрів. Також ресторани, готелі, тренажерні зали та басейни будуть закриті. Разом з тим, ізраїльський аеропорт Бен-Гуріон залишиться відкритим.

Читайте також: AstraZeneca поновила випробування оксфордської вакцини проти коронавірусу

Нові заходи були ухвалені після різкого зростання числа випадків COVID-19 в останні тижні й на тлі критики прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу щодо боротьби з вірусом і ситуації з економікою країни.

Нагадаємо: станом на вечір неділі, 13 вересня, в Ізраїлі нарахували вже 153 759 випадків зараження COVID-19. Від недуги померли 1 108 осіб, одужали - 114 635.

Фото: Yonatan Sindel/Flash90

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-