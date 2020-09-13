По чотири на крило F-16: Туреччина розробляє протибункерні бомби

Турецькі компанії Aselsan і Tübitak почали розробку протибункерних мініавіабомб вагою 145 кг, що їх будуть розміщувати на БПЛА.

Про це заявив голова Державного агентства з питань оборонної промисловості Туреччини Ісмаїл Демір, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Кожен F-16 може транспортувати на крилі 4 такі бомби, що розробляються з боєголовками двох конфігурацій - бронебійні та осколкові. Їх ми плануємо розміщувати на БПЛА», - сказав Демір.

Мініавіабомба буде крилатою і матиме систему наведення INS/GPS (інтеграційна навігаційна система). Снаряд здатний уражати ціль на відстані до 100 км, а на відстані до 65 км бомба здатна пробити бетонну перешкоду завтовшки 1 метр.

Як повідомлялося, на початку вересня українська делегація на чолі з віцепрем’єр-міністром Олегом Уруським приїжджала в Туреччину, де відвідала виробничі потужності авіакосмічної корпорації ТАІ, компаній Aselsan, Roketsan, Baykar Makina, технопарк в Стамбулі, верф Sedef. Під час візиту було підписано Меморандум про співробітництво між Міністерством стратегічних галузей промисловості та Державним агентством з питань оборонної промисловості Туреччини.

За результатами візиту Уруський заявив, що країни готові до створення стратегічного альянсу, зокрема створення спільних підприємств у різних галузях ОПК.

Фото: АА