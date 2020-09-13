Вибори у США: Twitter знову "забракував" пост Трампа

Поруч зі зверненням президента США Дональда Трампа до виборців штату Північна Кароліна у Твіттері з'явилася позначка про порушення правил соцмережі щодо виборів.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Твіттер глави Білого дому.

«Щоб переконатися, що ваш бюлетень є зарахованим, підпишіть його і надішліть заздалегідь (поштою - ред.). Коли почнеться голосування, прийдіть на свою виборчу дільницю, щоб дізнатися, чи був він зарахований. Якщо ні - голосуйте! Ваш підписаний бюлетень не буде зарахований, якщо ви скористалися поштовим голосуванням. Не дозволяйте їм незаконно відібрати у вас ваш голос », - написав президент США.

Twitter зберіг доступ до посту, оскільки пост може представляти суспільний інтерес, але його не можна лайкнути, відповісти на нього або ретвітнути без коментаря.

Як повідомляв Укрінформ, Twitter планує агресивніше маркувати і видаляти неточні твіти, пов'язані з листопадовими виборами. Зокрема, це може вплинути на твіти, в яких стверджується про перемогу того чи іншого кандидата до офіційного оголошення результатів, а також на повідомлення, що вводять в оману, про фальсифікації бюлетенів.