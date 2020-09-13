Вибори у США: Twitter знову

Вибори у США: Twitter знову "забракував" пост Трампа

Укрінформ
Поруч зі зверненням президента США Дональда Трампа до виборців штату Північна Кароліна у Твіттері з'явилася позначка про порушення правил соцмережі щодо виборів.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Твіттер глави Білого дому.

«Щоб переконатися, що ваш бюлетень є зарахованим, підпишіть його і надішліть заздалегідь (поштою - ред.). Коли почнеться голосування, прийдіть на свою виборчу дільницю, щоб дізнатися, чи був він зарахований. Якщо ні - голосуйте! Ваш підписаний бюлетень не буде зарахований, якщо ви скористалися поштовим голосуванням. Не дозволяйте їм незаконно відібрати у вас ваш голос », - написав президент США.

Twitter зберіг доступ до посту, оскільки пост може представляти суспільний інтерес, але його не можна лайкнути, відповісти на нього або ретвітнути без коментаря.

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Як повідомляв Укрінформ, Twitter планує агресивніше маркувати і видаляти неточні твіти, пов'язані з листопадовими виборами. Зокрема, це може вплинути на твіти, в яких стверджується про перемогу того чи іншого кандидата до офіційного оголошення результатів, а також на повідомлення, що вводять в оману, про фальсифікації бюлетенів.

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