Google і Twitter обіцяють агресивніше боротися з фейками перед виборами у США

Компанії Google і Twitter мають намір ще сильніше блокувати дезінформацію в Інтернеті напередодні виборів у США цієї осені.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на ВВС.

Платформи обміну повідомленнями очікують збільшення потоку помилкових заяв і повідомлень, які вводять в оману перед голосуванням у листопаді.

Twitter заявив, що планує агресивніше маркувати і видаляти неточні твіти, пов'язані з виборами. Зокрема це може вплинути на твіти, в яких стверджується про перемогу того чи іншого кандидата до офіційного оголошення результатів, а також на повідомлення про фальсифікації бюлетенів, що вводять в оману.

Пошукова система Google ву свою чергу буде відображати більше результатів автозаповнення, щоб уникнути введення виборців в оману, особливо у зв'язку з повідомленнями про дострокову перемогу. Сумнівна інформація про результати виборів не буде відображатися в результатах пошуку.

Як повідомлялося, президентські вибори в США 2020 року заплановано на 3 листопада 2020 року.