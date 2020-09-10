Трамп навмисно намагався применшувати небезпеку епідемії COVID-19 - ЗМІ

Журналіст Боб Вудворд оприлюднив записи інтерв'ю з президентом США, на яких Дональд Трамп підтверджує, що завжди під час виступів намагався применшити ризики епідемії коронавірусу, щоб не створювати паніки в країні.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у записах журналіста, інформує NPR.

Як випливає з аудіозаписів, президент Трамп вже на початку лютого знав про небезпеку та швидке поширення коронавірусу повітряним шляхом, проте у публічних виступах свідомо применшував загрозу нової хвороби.

У Білому домі заперечують навмисну дезінформацію суспільства.

Як зазначає Latin Times, у записаному інтерв'ю Вудворду після оголошення надзвичайної ситуації в США 13 березня Дональд Трамп зізнався, що применшував небезпеку пандемії. "Я хотів завжди це нівелювати", - сказав Трамп. "Мені все ще подобається нівелювати загрозу, тому що я не хочу створювати паніку", - додав він.

Прессекретар Білого дому Кейлі МакЕнані заявила напередодні, що президент Трамп прагнув зберігати спокій американської громадськості щодо пандемії коронавірусу.

У своїй книзі під назвою "Rage" (Гнів) Вудворд стверджує, що радник з питань національної безпеки Роберт О'Браєн передав президенту Трампу 28 січня попередження про вірус, сказавши, що він стане найбільшою загрозою національній безпеці під час президентства Трампа. Станом на середу 9 вересня, хвороба COVID-19 вбила понад 190 000 людей у США.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 10 вересня в світі зареєстрували 28 025 181 випадок коронавірусу, зокрема 908 тисяч летальних та 20 103 385 випадків одужання.

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