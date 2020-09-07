Майже в половині американських штатів зростає захворюваність на COVID-19

У США напередодні Дня праці, який відзначається 7 вересня, кількість випадків інфікування коронавірусом зростає у 22 із 50 штатів.

Як повідомляє Укрінформ, такі дані оприлюднив Голос Америки.

Лише три тижні тому нових випадків COVID-19 побільшало всього у трьох штатах - Іллінойсі, Південній Дакоті та на Гаваях.

Як зазначається, більшість з 22 штатів, де зараз спостерігається зростання захворюваності, належать до малонаселених районів середнього заходу і півдня США.

Найбільший приріст за останні два тижні (126%) стався в Південній Дакоті, де згідно з аналізом, проведеним агентством Reuters, виявлено понад 3700 нових випадків. Цей спалах пов'язують зі щорічним зльотом байкерів у місті Стерджіс.

Захворюваність також стрімко зростає в Айові (13,6 тис. нових випадків), і в Північній Дакоті (3600).

Водночас зазначається, що в масштабах країни спалах у цих штатах менш помітний на тлі зниження захворюваності у найбільш населених штатах країни: Каліфорнії, Флориді та Техасі.

Так, у Каліфорнії за останні два тижні кількість нових випадків скоротилося на 39 тисяч, тоді як приріст у згаданих 22 штатах становить 37 тисяч.

За останніми даними порталу Worldometer, у світі виявлено майже 27,3 млн випадків COVID-19, у тому числі 887 тис. летальних, одужали 19,35 млн осіб.

США продовжують утримувати світову першість за кількістю інфікованих - понад 6 млн 457 тис. Померли понад 193 тис. осіб, одужали - 3 млн 723 тис.