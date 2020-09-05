Головний інфекціоніст США заявляє про погрози через його позицію щодо COVID-19

Головний інфекціоніст США, директор Національного інституту алергії та інфекційних хвороб Ентоні Фаучі заявив, що він та члени родини отримують регулярні погрози через його поради щодо заходів боротьби з пандемією коронавірусу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє CNN.

Доктор Фаучі сказав, що його та його родину досі регулярно цькують.

"Що стосується неприємностей з боку надзвичайно екстремальних людей, які роблять погрози як мені, моїй родині, дружині, так і моїм донькам, ситуація не покращилася", - зазначив Фаучі у суботу в коментарі CNN.

Директор Національного інституту алергії та інфекційних хвороб заявив, що його дружина «чудово долає» пандемію, а доньки — сильні, але він хотів би, щоб переслідування припинилися.

"Я не проти, щоб вони щодо мене це робили. Мені насправді все одно. Це мене не лякає, - сказав Фаучі. - Але я не дуже люблю бачити, як мою дружину та моїх дітей цькують".

Як повідомлялося, адміністрація президента США Дональда Трампа вдалася до агресивної тактики цькування головного інфекціоніста адміністрації, доктора Ентоні Фаучі, який закликає не поспішати з відновленням економіки та відкриттям шкіл на тлі нового спалаху коронавірусу в США.

Головний інфекціоніст Білого дому Ентоні Фаучі почав дратувати президента Трампа ще на початку пандемії, коли став заперечувати занижені оцінки очільника Білого дому щодо наслідків пандемії, а також заклики Трампа якнайскоріше скасувати карантин.

Поради Фаучі часто суперечать думкам президента Трампа, тож атаки з боку оточення президента проти головного інфекціоніста почали виглядати як "традиційна політична антикампанія проти опонента".

Зокрема, заступник керівника адміністрації Білого дому з питань комунікацій Ден Скавіно в одній із останніх публікацій у Facebook зобразив доктора Фаучі у вигляді водопровідного крану, який зливає економіку США в каналізацію, підписавши прізвище Fauci співзвучним Faucet (з англ. - кран). При цьому, в зображенні міститься прямий натяк на поради доктора уникати завчасного поновлення економіки та відкриття шкіл, за які активно агітує президент Трамп.

Інший наближений до президента чиновник, відповідальний за процес тестування в адміністрації, адмірал Бретт Джируар відкрито заявив у неділю на каналі NBC, що Фаучі, який застерігав Америку від нового сплеску COVID-19, не завжди мав рацію. Адмірал також звинуватив колегу, що той дивиться на ситуації "з дуже вузької точки зору охорони здоров'я" та не враховує національного інтересу країни в цілому.