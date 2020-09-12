У Мінську готують протестну ходу жінок на День міста
Як передає Укрінформ, про це повідомляє білоруське бюро Радіо Свобода.
12 вересня у Мінську офіційно відзначається День міста. З цієї нагоди у столиці Білорусі проводитимуться суботники та ярмарки.
У другій половині дня очікується акція протесту жінок проти фальсифікації виборів, насильства з боку силовиків та затримань мирних демонстрантів.
Цього тижня білоруські силовики вже затримували жінок під час несанкціонованих акцій протесту.
Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на них переможцем був оголошений Лукашенко, який керує країною вже 26 років. Опозиційний кандидат Світлана Тихановська після погроз та залякування була змушена виїхати з країни.
Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів та проводять затримання учасників протесту.
Від початку демонстрацій, за даними опозиції, були затримані понад 10 тисяч осіб, кілька людей загинули.
Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY