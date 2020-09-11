Білоруський телеведучий отримав 15 діб за участь в акції протесту

Суд Фрунзенського району Мінська заарештував на 15 діб колишнього телеведучого і голову президентського пулу журналістів на каналі ОНТ Дмитра Семченка за "участь у несанкціонованому масовому заході".

Як передає Укрінформ, про це повідомляє TUT.BY.

Згідно з протоколом, складеним 10 вересня, 16 серпня Семченко взяв "активну участь в мітингу без відповідного дозволу Мінміськвиконкому, викрикував гасла".

Журналіст в суді визнав, що дійсно перебував на місці проведення акції, але в мітингу участі не брав.

Відзначається, що свідчень чи інших доказів участі Семченка в мітингу в суді озвучено не було.

Суддя вивчила письмові матеріали справи, в тому числі протокол опитування (Семченко відмовився давати пояснення), і винесла рішення: адміністративний арешт на строк 15 діб.

Повідомляється, що на телеканалі ОНТ Дмитро Семченко працював з 2009 року. 13 серпня стало відомо, що він йде з каналу. З інформації поінформованого джерела для TUT.BY, його рішення піти було пов'язане із засудженням насильства, яке застосовувалося до протестувальників у перші дні після виборів президента.

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Як повідомляв Укрінформ, відразу після президентських виборів у Білорусі 9 серпня почалися протести громадян, не згодних з офіційними результатами, згідно з якими чинний глава держави Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав понад 80% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - більше ніж 10%. Силовики жорстко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети. За наказом влади був закритий доступ до сайтів понад 70 незалежних ЗМІ.