Грецька поліція застосувала сльозогінний газ проти мігрантів

Грецька поліція застосувала сльозогінний газ під час акції протесту розгніваних мігрантів, які залишилися без даху над головою унаслідок кількох пожеж у найбільшому центрі для біженців на європейському континенті.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Greek Reporter.

Групи мігрантів побилися з грецькою поліцією 12 вересня біля табору для мігрантів Морія на острові Лесбос, що був зруйнований напередодні внаслідок кількох пожеж.

Сутички сталися, коли деякі розлючені мігранти, залишившись без даху над головою внаслідок пожежі, спробували пройти автошляхом, що веде до острівного порту Мітіліна.

Грецька поліція застосувала сльозогінний газ, щоб не допустити мігрантів до міста. Перед цим відбулася акція протесту, на якій сотні мігрантів вимагали евакуації з острова Лесбос на тлі того, що грецька влада почала зводити для них новий табір.

Читайте також: У таборі для мігрантів на Лесбосі знову сталася пожежа

Як повідомляв Укрінформ, пожежа у найбільшому у Греції таборі для мігрантів спалахнула близько опівночі середи та фактично знищила його. Наразі поліція розслідує причину займання. У четвер у цьому таборі сталося ще одне займання.

Табір перебував на карантині з 2 вересня після того, як в одного з мігрантів виявили коронавірус. За останніми даними, загалом тут було підтверджено 35 випадків захворювання.

Фото: greekreporter.com