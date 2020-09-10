У таборі для мігрантів на Лесбосі знову сталася пожежа

На грецькому острові Лесбос знову спалахнула пожежа у найбільшому таборі для біженців "Морія". Пожежа там сталася і вчора.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє AP.

Як зазначається, пожежа почалася в середині наметів, які вціліли після першої пожежі. На місці події працює пожежно-рятувальна служба. Десятки людей евакуйовані.

За словами представників влади, обидві пожежі в таборі влаштували навмисно, першу - місцеві жителі, обурені карантинними заходами, запровадженими для стримування спалаху COVID-19 після того, як у 35 біженців був виявлений коронавірус.

Загалом у таборі "Морія" перебували понад 12 тис. біженців - що в чотири рази більше від розрахованої кількості.

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Як повідомляв Укрінформ, пожежа у найбільшому у Греції таборі для мігрантів спалахнула близько опівночі середи та фактично знищила його. Наразі поліція розслідує причину займання.

Табір перебував на карантині з 2 вересня після того, як в одного з мігрантів виявили коронавірус. За останніми даними, загалом тут було підтверджено 35 випадків захворювання.

Фото: lavoz.com.ar