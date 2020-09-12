У Канаді вперше з середини березня не зафіксовано жодної смерті від коронавірусу

Вперше з 15 березня агентство громадської охорони здоров'я Канади повідомило про нульову кількість летальних випадків унаслідок пандемії хвороби COVID-19 протягом останніх 24 годин.

Як передає Укрінформ, про це пише Reuters.

Згідно з урядовими даними, число загиблих від пандемії в Канаді на 11 вересня склало 9 163 особи, стільки ж, скільки було зареєстровано 10 вересня.

Кількість підтверджених позитивних випадків коронавірусу в Канаді зросла на 702 протягом доби до 135 626.

У зв'язку з тим, що в більшості канадських провінцій скасовуються обмеження на ізоляцію, а школи знову відкриваються для очних занять, протягом останніх днів в Канаді спостерігається помірне зростання зараження коронавірусом.

Проте ситуація в Канаді виглядає відносно доброю порівняно з південним сусідом. У США внаслідок пандемії загинуло понад 190 000 людей.

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Як повідомлялося, станом на ранок 12 вересня у світі зареєстрували 28 659 727 випадків коронавірусу, зокрема 919 718 смертей та 20 586 147 випадків одужання.