Головний інфекціоніст Сполучених Штатів порівняв COVID-19 з ВІЛ

Головний експерт уряду США з інфекційних захворювань Ентоні Фаучі закликав готуватися до складної ситуації із коронавірусом протягом осені та зими.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Голос Америки.

Під час панельної дискусії із докторами Гарвардської медичної школи Фаучі заявив, що ситуація восени та взимку "не буде простою".

Експерт порівняв пандемію COVID-19 з раннім етапом поширення ВІЛ, застерігши від надмірного оптимізму в оцінці її потенціалу.

Водночас він зазначив, що випробування вакцини проти коронавірусу просуваються дуже добре - вона може стати доступною вже наприкінці цього року або на початку наступного. Однак, на його думку, більшість населення США не пройде вакцинацію до кінця 2021-го.

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В інтерв'ю американському MSNBC Фаучі також заявив: "Якщо йдеться про повернення до певного рівня норми, яка була до коронавірусу, то це триватиме протягом 2021-го року, ближче до кінця 2021-го року".

За даними Універсистету Джонса Хопкінса, які наводить видання, у США виявлено понад 6 млн 430 тис. випадків COVID-19, з них понад 192 тисяч летальних.