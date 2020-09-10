AstraZeneca до кінця року знатиме, чи працює вакцина від коронавірусу

Британсько-шведська фармацевтична компанія AstraZeneca, яка разом із Оксфордським університетом розробляє вакцину проти коронавірусу, до кінця цього року знатиме, чи захищає їхня вакцина від коронавірусу, якщо буде відновлення її тестування.

Як передає Укрінформ, про це CBNC заявив гендиректор компанії Паскаль Соріот.

Учора AstraZeneca призупинила третю фазу випробувань потенційної вакцини після того, як в одного з добровольців виявили побічний ефект.

За словами Соріот, він не знає діагноз цього добровольця і не має підтвердження того, що у людини поперечний мієліт.

Гендиректор AstraZeneca додав, що встановлений діагноз буде переданий незалежному безпековому комітету, який сповістить компанію, коли тестування потенційної вакцини від коронавірусу може відновитися.

"Це повсякденна практика (призупинення тестування вакцини – ред.). Про це вам скажуть багато експертів. Різниця полягає у тому, що тестування інших вакцин відбувається тоді, коли на вас не дивиться весь світ", - додав Соріот.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 10 вересня в світі зареєстрували 28 025 181 випадок коронавірусу, зокрема 908 тис. летальних і 20 103 385 випадків одужання.