Екскандидатка у президенти Білорусі Канопацька оголосила про створення партії

Екс-кандидатка на пост президента Білорусі Анна Канопацька заявила про створення нової Національно- демократичної партії.

Як передає Укрінформ, про це вона повідомила у себе на Фейсбуці.

Наразі триває процес узгодження кандидатур, які увійдуть до оргкомітету зі створення партії.

Також, за словами Канопацької, спільно з юристами ініціативної групи вона підготувала й направила до Мін'юсту країни документи на реєстрацію Громадського об'єднання «Право майбутнього».

"Можливо, ми не такі "неймовірні" як інші в цій політичній кампанії, але ми точно знаємо, що робимо", - зазначила вона.

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У своєму пості вона також згадала учасників «наївної самодіяльності під назвою Координаційна рада», проти яких у Білорусі відкрито кримінальну справу за спробу захоплення державної влади. «Наскільки не сприймаю подібного стосовно учасників політичних процесів з боку влади, настільки ж дивуюся наївній провокативності й відвертій безглуздості вчинених дій», - зазначила Канопацька.

Анна Канопацька була одним із кандидатів у президенти Білорусі на минулих виборах. 14 серпня ЦВК Республіки Білорусь оголосила остаточні результати виборів. За Лукашенка проголосували 80,1% (4 661 075 осіб), за Тихановську - 10,1% (588 622 особи), за Дмитрієва - 1,21% (70 671 особа), за Канопацьку - 1,67% (97 489 осіб), за Черечня - 1,14% (66 613 осіб). Проти всіх 04,59% (267 360 осіб).

Відразу після виборів у країні розпочалися протести громадян, не згодних з офіційними їх результатами. Силовики жорстко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети.

З початку протестів було затримано більш як 10 тисяч людей. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб, повідомлялося про декількох загиблих.

Євросоюз не визнав результатів президентських виборів у Білорусі й вирішив ввести персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікації.

За наказом уряду країни був закритий доступ до сайтів понад 70 незалежних ЗМІ країни, на вулицях затримували десятки журналістів для перевірки документів, частину з них позбавили акредитації для професіональної діяльності на території Білорусі.

Фото: Белапан