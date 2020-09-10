Алексієвич каже, що не збирається виїжджати з Білорусі

Лауреат Нобелівської премії і член президії координаційної ради білоруської опозиції Світлана Алексієвич 9 вересня заявила, що не збирається виїжджати з Білорусі.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Deutsche Welle.

"Я не хочу залишати країну", - заявила вона в середу, 9 вересня, журналістам, після того, як раніше до її квартири намагалися увірватися невідомі люди в масках.

При цьому Алексієвич наголосила, що Координаційна рада продовжить роботу, попри дії влади щодо її членів.

"Координаційна рада буде жити, ми її зробили розширеною", - зазначила вона.

Алексієвич розкритикувала практику білоруських силовиків "відправляти людей кудись" за межі країни та зазначила, що членкині президії КР Марії Колесниковій вдалося покласти край таким діям. Письменниця також повідомила, що того ж дня вранці їй хтось "без угаву дзвонив у двері", причому це були "професійні дзвінки". Крім того, вона повідомила про стеження за нею протягом місяця після президентських виборів.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня. Силовики жорстко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати та водомети.

За даними опозиції, з початку протестів було затримано понад 10 тисяч осіб. У перші дні акцій до лікарні потрапили щонайменше 250 осіб, повідомлялося про кількох загиблих.

Наразі Алексієвич остання з членів Координаційної ради, яка все ще перебуває в Білорусі та не ув'язнена. Решта членів президії або затримані, або перебувають за кордоном.

Фото: TUT.BY