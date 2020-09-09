Європейські дипломати прийшли до Алексієвич — щоб не допустити її арешту

Низка дипломатів європейських країн прийшли до оселі нобелівської лауреатки Світлани Алексієвич, членкині Координаційної ради білоруської опозиції, щоб захистити її від ймовірного арешту.

Як передає Укрінформ, про це повідомила у мережі Твітер міністр закордонних справ Швеції Анн Лінде.

"Переслідування, арешти та насильницьке вислання опозиції у Білорусі є серйозним порушенням права на мирний протест з боку білоруського режиму. Щаслива поділитися цією світлиною, щойно зробленою у Мінську - зі Світланою Алексієвич поряд з європейськими дипломатами, серед яких і дипломатичний представник Швеції", - написала Лінде.

Harassments, arrests & forced exile of opposition in Belarus is serious violation of peaceful protests by the regime in Belarus.



Happy to share this photo taken a moment ago in Minsk with

Svetlana Aleksijevitj surrounded by European diplomats, including a Swedish diplomat. 🇸🇪 pic.twitter.com/b96Nafhlf6 — Ann Linde (@AnnLinde) September 9, 2020

Нагадаємо: раніше Світлану Алексієвич викликали до Слідчого комітету на допит у зв'язку з порушенням кримінальної справи про спробу «захоплення влади» Координаційною радою. Але вона відмовилася свідчити проти себе та підписувати угоду про нерозголошення.

Світлана Алексієвич - остання з семи членів президії Координаційної ради, яка залишається на волі у Білорусі. Решту або змусили залишити країну, або затримали.

Трохи раніше Алексієвич зробила заяву, в якій здивувалася, що від російської інтелігенції чутні лише рідкісні голоси на підтримку білоруського народу. Також вона підкреслила, що проти Лукашенка «повстала країна» й народ хоче діалогу з ним.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Тихановська була змушена переїхати до Литви.

Відразу після виборів в країні почалися протести громадян, не згодних з офіційними їхніми результатами. Силовики жорстко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати та водомети.

З початку протестів було затримано більше 10 тис. осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 людей, повідомлялося про декількох загиблих.