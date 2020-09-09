Європейські дипломати прийшли до Алексієвич — щоб не допустити її арешту

Європейські дипломати прийшли до Алексієвич — щоб не допустити її арешту

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Укрінформ
Низка дипломатів європейських країн прийшли до оселі нобелівської лауреатки Світлани Алексієвич, членкині Координаційної ради білоруської опозиції, щоб захистити її від ймовірного арешту.

Як передає Укрінформ, про це повідомила у мережі Твітер міністр закордонних справ Швеції Анн Лінде.

"Переслідування, арешти та насильницьке вислання опозиції у Білорусі є серйозним порушенням права на мирний протест з боку білоруського режиму. Щаслива поділитися цією світлиною, щойно зробленою у Мінську - зі Світланою Алексієвич поряд з європейськими дипломатами, серед яких і дипломатичний представник Швеції", - написала Лінде.

Нагадаємо: раніше Світлану Алексієвич викликали до Слідчого комітету на допит у зв'язку з порушенням кримінальної справи про спробу «захоплення влади» Координаційною радою. Але вона відмовилася свідчити проти себе та підписувати угоду про нерозголошення.

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Світлана Алексієвич - остання з семи членів президії Координаційної ради, яка залишається на волі у Білорусі. Решту або змусили залишити країну, або затримали.

Трохи раніше Алексієвич зробила заяву, в якій здивувалася, що від російської інтелігенції чутні лише рідкісні голоси на підтримку білоруського народу. Також вона підкреслила, що проти Лукашенка «повстала країна» й народ хоче діалогу з ним.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Тихановська була змушена переїхати до Литви.

Відразу після виборів в країні почалися протести громадян, не згодних з офіційними їхніми результатами. Силовики жорстко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати та водомети.

З початку протестів було затримано більше 10 тис. осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 людей, повідомлялося про декількох загиблих.

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