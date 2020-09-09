"Повний двір тихарів": Алексієвич заявляє, що за нею прийшли оперативники
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Радыё Свабода.
«Мені дзвонять по домофону, чується, що повний двір «тихарів». Стоять ще два автобуси. Тому піду, зберуся», - сказала «Свабоде» по телефону Алексієвич.
Світлана Алексієвич - остання з семи членів президії Координаційної ради, що залишається на волі в Білорусі. Решту або змусили покинути країну, або затримали.
Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Тихановська була змушена переїхати до Вільнюса.
Відразу після виборів у країні почалися протести громадян, не згодних з офіційними їх результатами. Силовики жорстко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети.
З початку протестів було затримано більше 10 тисяч осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб, повідомлялося про кількох загиблих.