"Повний двір тихарів": Алексієвич заявляє, що за нею прийшли оперативники

Укрінформ
До будинку в центрі Мінська, де проживає лауреат Нобелівської премії з літератури Світлана Алексієвич, приїхали оперативники в цивільному, телефонують і дзвонять по внутрішньому зв'язку, вимагають пропустити.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Радыё Свабода.

«Мені дзвонять по домофону, чується, що повний двір «тихарів». Стоять ще два автобуси. Тому піду, зберуся», - сказала «Свабоде» по телефону Алексієвич.

Світлана Алексієвич - остання з семи членів президії Координаційної ради, що залишається на волі в Білорусі. Решту або змусили покинути країну, або затримали.

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Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Тихановська була змушена переїхати до Вільнюса.

Відразу після виборів у країні почалися протести громадян, не згодних з офіційними їх результатами. Силовики жорстко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети.

З початку протестів було затримано більше 10 тисяч осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб, повідомлялося про кількох загиблих.

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