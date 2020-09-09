"Повний двір тихарів": Алексієвич заявляє, що за нею прийшли оперативники

До будинку в центрі Мінська, де проживає лауреат Нобелівської премії з літератури Світлана Алексієвич, приїхали оперативники в цивільному, телефонують і дзвонять по внутрішньому зв'язку, вимагають пропустити.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Радыё Свабода.

«Мені дзвонять по домофону, чується, що повний двір «тихарів». Стоять ще два автобуси. Тому піду, зберуся», - сказала «Свабоде» по телефону Алексієвич.

Світлана Алексієвич - остання з семи членів президії Координаційної ради, що залишається на волі в Білорусі. Решту або змусили покинути країну, або затримали.

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