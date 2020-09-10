Лісові пожежі у Каліфорнії: троє загиблих, тисячі евакуйованих

У результаті лісових пожеж у Каліфорнії, США, загинуло троє людей, тисячі були змушені залишити свої будинки.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на ВВС.

Загиблі були виявлені в окрузі Бьютт - двох знайдено разом і одного окремо.

Як повідомляв Укрінформ, цього тижня губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом запровадив у п'яти округах режим надзвичайної ситуації у зв'язку з масштабними лісовими пожежами.

На заході США лісові пожежі охопили понад 140 кв. км. Вогонь, який поширюється дуже швидко, може знищити понад 3 тисячі будівель.

Фото: CNN