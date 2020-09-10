Помпео допустив причетність російських чиновників до отруєння Навального

Державний секретар США Майкл Помпео допустив причетність "високопоставлених російських чиновників" до отруєння Олексія Навального.

Як передає Укрінформ, своєю думкою Помпео в середу поділився в інтерв'ю з журналістом Беном Шапіро, повний текст якого опубліковано на сайті Держдепу.

"Є значна ймовірність того, що це виходило від високопоставлених російських чиновників. Я думаю, що це погано для російського народу. Я думаю, що це погано для Росії", - заявив Помпео.

Як зазначив держсекретар, США, ЄС і ряд інших європейських країн ясно дали зрозуміти Москві, що вони очікують від неї скоординованих дій щодо притягнення винних в інциденті з Навальним до відповідальності. "Ми зробимо все можливе, щоб прийти до висновку про те, хто ще несе відповідальність", - підкреслив Помпео.

Як повідомлялося, Олексій Навальний, відомий критик президента Володимира Путіна, був доправлений до Німеччини минулого місяця після того, як втратив свідомість під час польоту з Томська до Москви.

Німеччина дійшла висновку, що він був отруєний нервово-паралітичним речовиною "Новічок".

7 вересня клініка Шаріте, де перебуває Навальний, повідомила, що російський опозиційний політик був нарешті виведений зі стану штучної коми.

Країни G7 вимагають від Росії покарати винних в отруєнні Навального.

На тлі цих подій американські сенатори-демократи попросили Мінфін США розширити санкції щодо "акту Магнітського".

Фото: State Department photo by Ron Przysucha/ Public Domain