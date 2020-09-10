Помпео допустив причетність російських чиновників до отруєння Навального

Помпео допустив причетність російських чиновників до отруєння Навального

Укрінформ
Державний секретар США Майкл Помпео допустив причетність "високопоставлених російських чиновників" до отруєння Олексія Навального.

Як передає Укрінформ, своєю думкою Помпео в середу поділився в інтерв'ю з журналістом Беном Шапіро, повний текст якого опубліковано на сайті Держдепу.

"Є значна ймовірність того, що це виходило від високопоставлених російських чиновників. Я думаю, що це погано для російського народу. Я думаю, що це погано для Росії", - заявив Помпео.

Як зазначив держсекретар, США, ЄС і ряд інших європейських країн ясно дали зрозуміти Москві, що вони очікують від неї скоординованих дій щодо притягнення винних в інциденті з Навальним до відповідальності. "Ми зробимо все можливе, щоб прийти до висновку про те, хто ще несе відповідальність", - підкреслив Помпео.

Читайте також: Навальний був отруєний новим, небезпечнішим видом "Новічка" - ЗМІ

Як повідомлялося, Олексій Навальний, відомий критик президента Володимира Путіна, був доправлений до Німеччини минулого місяця після того, як втратив свідомість під час польоту з Томська до Москви.

Німеччина дійшла висновку, що він був отруєний нервово-паралітичним речовиною "Новічок".

7 вересня клініка Шаріте, де перебуває Навальний, повідомила, що російський опозиційний політик був нарешті виведений зі стану штучної коми.

Країни G7 вимагають від Росії покарати винних в отруєнні Навального.

На тлі цих подій американські сенатори-демократи попросили Мінфін США розширити санкції щодо "акту Магнітського".

Фото: State Department photo by Ron Przysucha/ Public Domain

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-