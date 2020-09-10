Індійські військові вбили пакистанського солдата

Унаслідок обстрілу індійською армією території Пакистану у спірному регіоні Кашмір, загинув один пакистанський військовий.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це із посиланням на міжвидовий департамент комунікацій Збройних сил Пакистану пише Сіньхуа.

“Індійські військові ініціювали неспровоковане порушення режиму припинення вогню у секторі Бедорі вздовж лінії зіткнення, завдавши удару по постах пакистанської армії та цивільному населенню”, - заявили у департаменті комунікацій.

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У відомстві додали, що військовий загинув “під час інтенсивного обміну вогнем”.

“Армія Пакистану відреагувала ефективно. Повідомляється про завдані ворогу важкі втрати як в особовому складі, так і в матеріальній складовій”, - йдеться у матеріалі.

Нагадаємо: Пакистан та Індія оголосили про припинення вогню вздовж лінії зіткнення — де-факто кордону між двома державами у спірному регіоні Кашміру. Обидві сторони регулярно обмінюються вогнем та звинувачують одна одну у порушенні умов перемир’я.