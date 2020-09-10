Індійські військові вбили пакистанського солдата
Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це із посиланням на міжвидовий департамент комунікацій Збройних сил Пакистану пише Сіньхуа.
“Індійські військові ініціювали неспровоковане порушення режиму припинення вогню у секторі Бедорі вздовж лінії зіткнення, завдавши удару по постах пакистанської армії та цивільному населенню”, - заявили у департаменті комунікацій.
У відомстві додали, що військовий загинув “під час інтенсивного обміну вогнем”.
“Армія Пакистану відреагувала ефективно. Повідомляється про завдані ворогу важкі втрати як в особовому складі, так і в матеріальній складовій”, - йдеться у матеріалі.
Нагадаємо: Пакистан та Індія оголосили про припинення вогню вздовж лінії зіткнення — де-факто кордону між двома державами у спірному регіоні Кашміру. Обидві сторони регулярно обмінюються вогнем та звинувачують одна одну у порушенні умов перемир’я.