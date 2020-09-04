Вибух бомби у Пакистані: троє загиблих, четверо поранених

Унаслідок вибуху придорожньої бомби на північному заході Пакистану, загинуло троє військових, ще четверо отримали поранення.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це із посиланням на заяву армії Пакистану пише Сіньхуа.

Зазначається, що військові підірвалися на імпровізованому вибуховому пристрої, охороняючи будівельників, які працювали над прокладенням дороги у районі Північний Вазірістан.

“Безпекові служби оточили район інциденту та проводять пошукову операцію для зачистки”, - йдеться у матеріалі.

Сіньхуа додає, що відповідальність за вибух взяла на себе заборонена пакистанська організація Техрік-е-Талібан.

“Пакистанські військові провели у регіоні Вазірістан низку операцій проти терористичних груп, у тому числі Техрік-е-Талібан. Хоча район було переважно умиротворено, рештки терористичних груп досі періодично нападають на безпекові служби”, - зазначає агентство.

Як раніше повідомляло агентство, у північній афганській провінції Тахар щонайменше 14 силовиків було вбито та шістьох поранено в результаті нападу терористичного угруповання «Талібан».

Фото: АА