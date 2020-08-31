Індійський офіцер загинув у перестрілці на кордоні з Пакистаном - ЗМІ

Унаслідок перестрілки на спірній ділянці кордону між Індією та Пакистаном загинув офіцер індійської армії.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Сіньхуа.

У неділю, 30 серпня, в ході перестрілки між військовими Індії та Пакистану на лінії контролю в Кашмірі загинув молодший офіцер індійської армії.

Уточнюється, що сторони обмінялися пострілами на лінії контролю в секторі Наушера прикордонного району Раджурі, що лежить на відстані близько 220 км на північний захід від міста Срінагара - літньої столиці підконтрольної Індії частині Кашміру.

Агентство нагадує, що за угодою між двома країнами, підписаною 2003 року, на кордоні в Кашмірі встановлено режиму припинення вогню. Однак військовослужбовці Індії та Пакистану періодично вступають в перестрілки.

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Як повідомлялося, у червні цього року урядовці Індії та Китаю обмінялися взаємними звинуваченнями в порушенні кордону після збройної сутички у спірному прикордонному районі в Гімалаях, у якій загинули кількадесят військових з обох сторін.